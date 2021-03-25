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AstraZeneca подтвердила эффективность вакцины на уровне 76%

Автор: Анастасия Рокитна

Фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности вакцины от коронавируса. По новым данным, она эффективна на 76%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отметим, необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками

"Эффективность вакцины в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами, была 76% (интервал доверия от 68% до 82%) 15 или более дней после двух прививок, интервал между которыми составлял четыре недели", - говорится в сообщении компании.

Ранее компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.

После этого американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины. В связи с этим, компания обязалась провести новое исследование.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca.

Также сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.

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