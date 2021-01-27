В Австралии уже 10 дней не фиксируют новые случаи коронавируса

В Австралии 10 день подряд фиксируют отсутствие локальных случаев коронавируса. Самому густонаселенному штату Новый Южный Уэльс позволили ослабить карантинные ограничения.

Об этом пишет Reuters.

В Новом Южном Уэльсе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания на местном уровне в течение 10 дней после низких однозначных цифр ранее в январе.

В штате Виктория, где проводится теннисный турнир Australia Open, уже три недели не было ни одного случая заболевания.

Федеральный министр здравоохранения Грег Хант заявил, что в среду отмечается 10-й день отсутствия передачи COVID-19 среди населения по всей Австралии, добавив, что успех страны наступает в то время, когда глобальные случаи коронавируса превысили 100 миллионов, а число погибших превысило 2 миллиона.

С начала пандемии в Австралии зарегистрировано более 22 000 местных случаев заболевания и 909 случаев смерти.

Ранее глава Министерства здравоохранения Австралии Брендан Мерфи заявил, что маловероятно, что границы страны будут открыты в 2021 году.

РБК-Украина писало, что Австралия избежала наихудших последствий пандемии благодаря быстрым действиям властей по закрытию границ, введению карантина и проведению широкомасштабных испытаний и социального дистанцирования.