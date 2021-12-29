В Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на COVID

В Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на коронавирус . Ошиблась лаборатория, которая обрабатывала результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Австралийская лаборатория SydPath сообщила, что 995 человек, сдавших тесты на коронавирус 22, 23 и 24 декабря, получили неверные результаты из-за ошибки обработки данных.

Лаборатория изначально сообщила австралийцам, что результат тестов 995 человек были отрицательные, хотя на самом деле 486 человек получили положительный результат на коронавирус.

Лаборатория входит в состав Сиднейской больницы Святого Винсента. Пострадавшие австралийцы могли сдать анализ в любой из клиник этой лаборатории.