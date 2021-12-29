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В Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на COVID

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Австралия, Среда 29 декабря 2021 02:15
В Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на COVID Фото: в Австралии сотни людей получили неверные результаты COVID-тестов (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на коронавирус. Ошиблась лаборатория, которая обрабатывала результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Австралийская лаборатория SydPath сообщила, что 995 человек, сдавших тесты на коронавирус 22, 23 и 24 декабря, получили неверные результаты из-за ошибки обработки данных.

Лаборатория изначально сообщила австралийцам, что результат тестов 995 человек были отрицательные, хотя на самом деле 486 человек получили положительный результат на коронавирус.

Лаборатория входит в состав Сиднейской больницы Святого Винсента. Пострадавшие австралийцы могли сдать анализ в любой из клиник этой лаборатории.

Сейчас лаборатория создала группу экстренного реагирования, чтобы исправить проблему как можно скорее. Компания заявляет, что ошибка была технической. Людям, пострадавшим от неверных результатов анализа рекомендуют самоизолироваться до получения верных результатов тестирования.

Напомним, что в США заболевшие коронавирусом теперь могут изолироваться на 5 суток, а не десять. В CDC заявили, что это оправдано научно.

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