В Австралії близько 1000 людей отримали невірні результати тестів на COVID

В Австралії близько 1000 людей отримали невірні результати тестів на коронавірус . Помилилася лабораторія, яка обробляла результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Австралійська лабораторія SydPath повідомила, що 995 осіб, які здали тести на коронавірус 22, 23 і 24 грудня, отримали невірні результати через помилку обробки даних.

Лабораторія спочатку повідомила австралійцям, що результат тестів 995 осіб були негативні, хоча насправді 486 осіб отримали позитивний результат на коронавірус.

Лабораторія входить до складу Сіднейської лікарні Святого Вінсента. Постраждалі австралійці могли здати аналіз в будь-якій з клінік цієї лабораторії.