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В Австралії близько 1000 людей отримали невірні результати тестів на COVID

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Австралія, Середа 29 грудня 2021 02:15
В Австралії близько 1000 людей отримали невірні результати тестів на COVID Фото: в Австралії сотні людей отримали невірні результати COVID-тестів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралії близько 1000 людей отримали невірні результати тестів на коронавірус. Помилилася лабораторія, яка обробляла результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Австралійська лабораторія SydPath повідомила, що 995 осіб, які здали тести на коронавірус 22, 23 і 24 грудня, отримали невірні результати через помилку обробки даних.

Лабораторія спочатку повідомила австралійцям, що результат тестів 995 осіб були негативні, хоча насправді 486 осіб отримали позитивний результат на коронавірус.

Лабораторія входить до складу Сіднейської лікарні Святого Вінсента. Постраждалі австралійці могли здати аналіз в будь-якій з клінік цієї лабораторії.

Зараз лабораторія створила групу екстреного реагування, щоб виправити проблему якомога швидше. Компанія стверджує, що помилка була технічною. Людям, постраждалим від невірних результатів аналізу рекомендують самоізолюватися до отримання вірних результатів тестування.

Нагадаємо, що у США хворі коронавірусом тепер можуть ізолюватися на 5 діб, а не десять. У CDC заявили, що це виправдано науково.

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