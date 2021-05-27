В Австралии разрабатывают лекарства от COVID-19: не дают вирусу попасть в клетки

В Австралии разрабатывают два новых лекарства от COVID-19, которые могут спасти мир от пандемии. Препараты уже тестировали на клетках человека.
Об этом сообщили сами исследователи из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Бергхофера, результаты опубликованы в Nature Cell Discovery.
Два новых препарата-кандидата обещают предотвратить заражение SARS-CoV-2, а также не дать болезни принять более тяжелую форму у пациентов с Covid. Отмечается, что оба препарата нацелены на то, что клетки человека реагируют на SARS-CoV-2, а не на сам вирус.
Команда ученых разработала два типа пептидов, блокирующих этот путь.
Исследования проводились на крови пациентов с Covid-19 и человеческих клетках. В настоящее время препараты-кандидаты проходят испытания на хомяках в Центре моделей инфекционных заболеваний и инновационной терапии во Франции.
Исследователи заявили, что эти тесты показывают многообещающие первые результаты: препараты не токсичны и имеют мало побочных эффектов. Также препараты стабильны при комнатной температуре, что облегчает их хранение и распространение.
Если исследования подтвердят, что лекарства работают, то первый кандидат - известный как ACE2-01 и ACE2-02, - будет принят в качестве превентивной меры, то есть до контакта с вирусом. Второй препарат - NACE2i - будет останавливать распространение вируса в инфицированных клетках.
Напомним, ученые создали новое лекарство от коронавируса, который уничтожает вирус почти полностью. Препарат способствует более быстрому выздоровлению людей.
Ранее сообщалось, что ученые нашли новое лекарство от коронавируса, которое раньше применяли для борьбы с раком.