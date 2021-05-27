В Австралии разрабатывают лекарства от COVID-19: не дают вирусу попасть в клетки

Два новых препарата-кандидата обещают предотвратить заражение SARS-CoV-2, а также не дать болезни принять более тяжелую форму у пациентов с Covid. Отмечается, что оба препарата нацелены на то, что клетки человека реагируют на SARS-CoV-2, а не на сам вирус.

Команда ученых разработала два типа пептидов, блокирующих этот путь.

Исследования проводились на крови пациентов с Covid-19 и человеческих клетках. В настоящее время препараты-кандидаты проходят испытания на хомяках в Центре моделей инфекционных заболеваний и инновационной терапии во Франции.

Исследователи заявили, что эти тесты показывают многообещающие первые результаты: препараты не токсичны и имеют мало побочных эффектов. Также препараты стабильны при комнатной температуре, что облегчает их хранение и распространение.

Если исследования подтвердят, что лекарства работают, то первый кандидат - известный как ACE2-01 и ACE2-02, - будет принят в качестве превентивной меры, то есть до контакта с вирусом. Второй препарат - NACE2i - будет останавливать распространение вируса в инфицированных клетках.