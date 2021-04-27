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В Австралии задумались о приостановке полетов из Индии

Новина українською → Австралия, Вторник 27 апреля 2021 07:07
В Австралии задумались о приостановке полетов из Индии Фото: Австралия хочет приостановить полеты из Индии (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Австралии рассмотрят предложение о приостановке полетов из Индии. Это делают для того, чтоб остановить ввоз опасного штамма коронавируса в страну.

Об этом заявила премьер штата Квинсленд Анастасия Палащук, передает Reuters.

По ее словам, предложение о приостановке рейсов хотят рассмотреть во вторник, 27 апреля. Штат Квинсленд призвал федеральное правительство прекратить все полеты из Индии из-за высокого риска потенциальных вспышек COVID-19 и очень заразных видов коронавируса, которые могут завезти отели страны.

"В конце прошлой недели я отправила премьер-министру письмо с просьбой приостановить полеты из Индии ... и я знаю, что федеральное правительство рассматривает это сегодня", - заявила Палащук.

Комитет национальной безопасности Австралии соберется 27 апреля, чтоб рассмотреть вопрос о прекращении полетов из Индии. Также они примут решение об отправке помощи в Индию, включая медикаменты.

Напомним, Индию охватил опасный штамм коронавируса, который может не обойти и Украину. По прогнозам украинских экспертов, "индийский штамм" может появиться у нас уже в мае.

Ранее сообщалось, что "индийский штамм" коронавируса выявили в Италии. Там им заразились отец и дочь.

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