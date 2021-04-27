В Австралії задумалися про припинення польотів з Індії

В Австралії розглянуть пропозицію про припинення польотів з Індії. Це роблять для того, щоб зупинити ввезення небезпечного штаму коронавірусу в країну.

За її словами, пропозицію про припинення рейсів хочуть розглянути у вівторок, 27 квітня. Штат Квінсленд закликав федеральний уряд припинити всі польоти з Індії через високий ризик потенційних спалахів COVID - 19 і дуже заразних видів коронавірусу, які можуть завезти готелі країни.

"Наприкінці минулого тижня я відправила прем'єр-міністру листа з проханням призупинити польоти з Індії ... і я знаю, що федеральний уряд розглядає це сьогодні", - заявила Палащук.