В Австралии запретили AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет

Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет. Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку.

По информации СМИ, Австралия использовала 3,3 млн доз вакцины AstraZeneca. После чего, у 60 человек было обнаружено возникновение тромбов и зафиксировано два летальных случая.

"Правительство ставит безопасность превыше всего",- сказал журналистам глава Минздрава Грег Хант.

Он добавил, что на сегодня регистрируется все больше случаев возникновения синдрома тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca среди лиц в возрастной группе 50-59 лет.