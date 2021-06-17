В Австралії заборонили AstraZeneca для людей віком до 60 років

Міністерство охорони здоров'я Австралії заборонило використання вакцини AstraZeneca серед осіб молодше 60 років. Це пов’язано зі сплеском виникнення тромбів у тих, хто вже отримав щеплення.

За інформацією ЗМІ, Австралія використала 3,3 млн доз вакцини AstraZeneca. Після чого, у 60 осіб було виявлено виникнення тромбів та зафіксовано два летальних випадки.

"Уряд ставить безпеку понад усе", - сказав журналістам глава МОЗ Грег Хант.

Він додав, що на сьогодні реєструється все більше випадків виникнення синдрому тромбоцитопенії після щеплення препаратом AstraZeneca серед осіб у віковій групі 50-59 років.