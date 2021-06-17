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В Австралии запретили AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет. Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку.

Об этом сообщает Reuters.

По информации СМИ, Австралия использовала 3,3 млн доз вакцины AstraZeneca. После чего, у 60 человек было обнаружено возникновение тромбов и зафиксировано два летальных случая.

"Правительство ставит безопасность превыше всего",- сказал журналистам глава Минздрава Грег Хант.

Он добавил, что на сегодня регистрируется все больше случаев возникновения синдрома тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca среди лиц в возрастной группе 50-59 лет.

Напомним, что в апреле в Австралии обнаружили случай тромбоза после вакцины AstraZeneca. Там заболевания зафиксировали у 40-летней женщины.

Добавим, что в Австралии зафиксировали два случая смерти после COVID-вакцинации.

Двое мужчин погибли в наиболее густонаселенном штате Новый Южный Уэльс через несколько дней после получения вакцины против коронавируса.

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АвстралияКоронавирусвакцинация