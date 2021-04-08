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Австралия и Филиппины ограничат использование AstraZeneca, Африканский союз отказался от закупки

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 19:11
Австралия и Филиппины ограничат использование AstraZeneca, Африканский союз отказался от закупки Фото: использование вакцины AstraZeneca ограничивают (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Австралия и Филиппины ограничили использование вакцины AstraZeneca от коронавируса. В то же время Африканский союз отказался от планов закупить препарат.

Об этом пишет Reuters.

Так, Филиппины приостановили использование прививок AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за редких случаев тромбозов после вакцинации.

Австралия рекомендовала людям в возрасте до 50 лет получать вакцину Pfizer вместо вакцины AstraZeneca. В стране заявили, что это приведет к приостановке кампании по вакцинации.

В то же время, Африканский союз отказался от планов закупить вакцину AstraZeneca.

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.

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