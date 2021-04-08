Австралия и Филиппины ограничат использование AstraZeneca, Африканский союз отказался от закупки

Австралия и Филиппины ограничили использование вакцины AstraZeneca от коронавируса. В то же время Африканский союз отказался от планов закупить препарат.

Об этом пишет Reuters .

Так, Филиппины приостановили использование прививок AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за редких случаев тромбозов после вакцинации.

Австралия рекомендовала людям в возрасте до 50 лет получать вакцину Pfizer вместо вакцины AstraZeneca. В стране заявили, что это приведет к приостановке кампании по вакцинации.

В то же время, Африканский союз отказался от планов закупить вакцину AstraZeneca.