Австралія і Філіппіни обмежать використання AstraZeneca, Африканський союз відмовився від закупок

Австралія і Філіппіни обмежили використання вакцини AstraZeneca від коронавіруса. У той же час Африканський союз відмовився від планів закупити препарат.

Про це пише Reuters .

Так, Філіппіни призупинили використання щеплень AstraZeneca для людей молодше 60 років через рідкісні випадки тромбозів після вакцинації.

Австралія рекомендувала людям у віці до 50 років отримувати вакцину Pfizer замість вакцини AstraZeneca. В країні заявили, що це призведе до припинення кампанії з вакцинації.

У той же час, Африканський союз відмовився від планів закупити вакцину AstraZeneca.