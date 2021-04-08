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Австралія і Філіппіни обмежать використання AstraZeneca, Африканський союз відмовився від закупок

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 19:11
Австралія і Філіппіни обмежать використання AstraZeneca, Африканський союз відмовився від закупок Фото: використання вакцини AstraZeneca обмежують (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Австралія і Філіппіни обмежили використання вакцини AstraZeneca від коронавіруса. У той же час Африканський союз відмовився від планів закупити препарат.

Про це пише Reuters.

Так, Філіппіни призупинили використання щеплень AstraZeneca для людей молодше 60 років через рідкісні випадки тромбозів після вакцинації.

Австралія рекомендувала людям у віці до 50 років отримувати вакцину Pfizer замість вакцини AstraZeneca. В країні заявили, що це призведе до припинення кампанії з вакцинації.

У той же час, Африканський союз відмовився від планів закупити вакцину AstraZeneca.

Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявила можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

Крім того, у ВООЗ заявили, що зв'язок між використанням вакцини компанії AstraZeneca і появою тромбів імовірна, проте поки не підтверджена.

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