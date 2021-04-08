UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Австралия и Филиппины ограничат использование AstraZeneca, Африканский союз отказался от закупки

Автор: Инна Собора

Австралия и Филиппины ограничили использование вакцины AstraZeneca от коронавируса. В то же время Африканский союз отказался от планов закупить препарат.

Об этом пишет Reuters.

Так, Филиппины приостановили использование прививок AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за редких случаев тромбозов после вакцинации.

Австралия рекомендовала людям в возрасте до 50 лет получать вакцину Pfizer вместо вакцины AstraZeneca. В стране заявили, что это приведет к приостановке кампании по вакцинации.

В то же время, Африканский союз отказался от планов закупить вакцину AstraZeneca.

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаКоронавирус
Читайте также
Разработчик заявил, что в Словакии "Спутник V" проверяла несертифицированная лаборатория
В COVAX заявили, что доставили вакцины уже более чем в 100 стран
Прогноз погоды