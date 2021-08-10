Австралия одобрила четвертую вакцину от коронавируса: можно прививать подростков

В Австралии одобрили вакцину Spikevax, выпускаемую американской компанией Moderna. Это уже четвертая вакцина от COVID-19, которая получила одобрение регулирующих органов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Австралии .

Отмечается, что вакцина включена в перечень препаратов для активной иммунизации населения.

"Эта вакцина с матричной РНК (мРНК) предварительно одобрена и включена в Австралийский реестр терапевтических товаров (ARTG) для активной иммунизации с целью предотвращения коронавирусной болезни-2019 (COVID-19), вызываемой SARS-CoV-2, у лиц в возрасте 18 лет и старше. Рекомендуется вводить вакцину двумя дозами с интервалом 28 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Moderna показала высокую эффективность в клинических испытаниях. Также она получила одобрение регулирующих органов и широко используется в Великобритании, Канаде, Европейском союзе, США, Швейцарии и Сингапуре.

Кроме того, в Австралии рассматривают возможность использования этой вакцины для подростков.