Австралия одобрила вакцину AstraZeneca для борьбы с COVID-19
16 февраля медицинский регулятор Австралии выдал предварительное одобрение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Таким образом власти страны усилили национальную программу вакцинации, реализация которой должна начаться на следующей неделе.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее Австралия одобрила вакцину Pfizer Inc/BioNTech. Усиление программы вакцинации произошло из-за того, что второй по численности населения штат Виктория оказался на грани локдауна из-за вспышки новых случаев коронавируса.
Федеральное правительство заявило, что заказало достаточное количество вакцин AstraZeneca, которые в основном будут производиться в Австралии, для вакцинации населения страны в 25 миллионов людей.
Оно также заказало достаточное количество доз вакцины, разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech, для прививки пятой части населения.
"Сейчас в Австралии есть две безопасные и эффективные вакцины против COVID-19", - сказал премьер-министр Скотт Моррисон на телевизионной пресс-конференции.
Главный медицинский директор Пол Келли ранее признавал опасения по относительно низкой эффективности вакцины AstraZeneca, которая составляет около 62%. Он заявлял, что такого показателя может быть недостаточно для достижения коллективного иммунитета.
Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech, которая имеет 95-процентную эффективность и уже утверждена, поступила в Австралию 15 февраля, и власть планирует первые прививки на 22 февраля.
Ожидается, что первая партия вакцины AstraZeneca, которая будет изготовлена за рубежом, поступит в марте. Основная часть вакцины AstraZeneca впоследствии будет изготавливаться в Австралии.
Как сообщало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой вакцине.
Препараты теперь можно использовать в глобальном механизме COVAX относительно справедливого распределения вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.
Напомним, в начале февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от COVID-19, в том числе и AstraZeneca. Первый миллион доз по контракту из Serum Institute доставят из Индии в феврале.
Однако для того, чтобы вакцину разрешили использовать в Украине необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения'я.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает с 15 февраля получить 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которую купят за деньги из государственного бюджета.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину на этой неделе. По состоянию на пятницу, начался процесс отгрузки COVID-вакцин, которые Украина получит из Индии.
Отметим, что Украина должна получить от индийского предприятия вакцины против коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.