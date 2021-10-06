Австралия отказалась от иностранных туристов до 2022 года

Австралия не будет принимать иностранных туристов как минимум до 2022 года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
трана уделит приоритетное внимание возвращению квалифицированных мигрантов и студентов, но пока не готова принимать иностранных туристов.
Открытие внешних границ будет возможным только при полной вакцинации 80% населения в возрасте от 16 лет и старше.
Напомним, что правительство Австралии планировало открыть границы для вакцинированных граждан с ноября. Это будет возможно для штатов, где население вакцинировано на 80%.