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Австралия открывает границы и приглашает туристов

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Австралия, Понедельник 21 февраля 2022 03:30
Австралия открывает границы и приглашает туристов Фото: Австралия открывает границы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников с понедельника, 21 февраля. Власти отменили все ограничения, связанные с коронавирусом и приглашают туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Планируется, что с понедельника более 50 международных рейсов прибудут в страну. Из них 27 приземлятся в Сиднее. Власти ожидают большой приток туристов в страну.

Министр туризма Дэн Техан заявил, что на туристическом рынке произойдет "очень сильное" восстановление. Самая крупная авиакомпания Qantas Airways Ltd планирует на этой неделе доставить более 14 000 пассажиров в Австралию.

"Это важный день для нашей индустрии и первый, но самый важный шаг в восстановлении австралийского туризма", - сказал управляющий директор Австралийского совета по экспорту туризма Питер Шелли.

Отмечается, что вспышка коронавируса "Омикрон" в Австралии, по-видимому, прошла на спад. Число госпитализаций неуклонно снижается в течение последних трех недель.

Напомним, что в США ситуация с COVID-19 наоборот продолжает создавать значительный риск для населения. Президент продлил режим чрезвычайной ситуации.

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