Австралия открывает границы и приглашает туристов

Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников с понедельника, 21 февраля. Власти отменили все ограничения, связанные с коронавирусом и приглашают туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Планируется, что с понедельника б олее 50 международных рейсов прибудут в страну. Из них 27 приземлятся в Сиднее. Власти ожидают большой приток туристов в страну.

Министр туризма Дэн Техан заявил, что на туристическом рынке произойдет "очень сильное" восстановление. Самая крупная авиакомпания Qantas Airways Ltd планирует на этой неделе доставить более 14 000 пассажиров в Австралию.

"Это важный день для нашей индустрии и первый, но самый важный шаг в восстановлении австралийского туризма", - сказал управляющий директор Австралийского совета по экспорту туризма Питер Шелли.

Отмечается, что вспышка коронавируса "Омикрон" в Австралии, по-видимому, прошла на спад. Число госпитализаций неуклонно снижается в течение последних трех недель.