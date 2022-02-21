Австралия открывает границы и приглашает туристов
Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников с понедельника, 21 февраля. Власти отменили все ограничения, связанные с коронавирусом и приглашают туристов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Планируется, что с понедельника более 50 международных рейсов прибудут в страну. Из них 27 приземлятся в Сиднее. Власти ожидают большой приток туристов в страну.
Министр туризма Дэн Техан заявил, что на туристическом рынке произойдет "очень сильное" восстановление. Самая крупная авиакомпания Qantas Airways Ltd планирует на этой неделе доставить более 14 000 пассажиров в Австралию.
"Это важный день для нашей индустрии и первый, но самый важный шаг в восстановлении австралийского туризма", - сказал управляющий директор Австралийского совета по экспорту туризма Питер Шелли.
Отмечается, что вспышка коронавируса "Омикрон" в Австралии, по-видимому, прошла на спад. Число госпитализаций неуклонно снижается в течение последних трех недель.
Напомним, что в США ситуация с COVID-19 наоборот продолжает создавать значительный риск для населения. Президент продлил режим чрезвычайной ситуации.