Австралія відкриває кордони і запрошує туристів

Австралія відкриває кордони для вакцинованих мандрівників з понеділка, 21 лютого. Влада скасувала всі обмеження, пов'язані з коронавірусом і запрошує туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Планується, що з понеділка понад 50 міжнародних рейсів прибудуть до країни. З них 27 приземляться в Сіднеї. Влада очікує великий приплив туристів в країну.

Міністр туризму Ден Техан заявив, що на туристичному ринку відбудеться "дуже сильне" відновлення. Найбільша авіакомпанія Qantas Airways Ltd планує на цьому тижні доставити понад 14 000 пасажирів до Австралії.

"Це важливий день для нашої індустрії та перший, але найважливіший крок у відновленні австралійського туризму", - сказав керуючий директор австралійської ради з експорту туризму Пітер Шеллі.

Відзначається, що спалах коронавірусу "Омікрон" в Австралії, напевно, пройшов на спад. Кількість госпіталізацій неухильно знижується протягом останніх трьох тижнів.