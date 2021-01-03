Австралия ужесточила карантин после 11 новых случаев COVID-19 за сутки

В самом густонаселенном штате Австралии - Новом Южном Уэльсе (NSW) за сутки было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. В то же время в соседней Виктории число заболевших увеличилось на три.

Об этом пишет Reuters.

После этого в штатах ужесточили карантин. В частности, ввели обязательный масочный режим.

Вспышка в Новом Южном Уэльсе началась примерно в середине декабря в районе северных пляжей Сиднея, где четверть миллиона человек находятся в строгой изоляции до 9 января. Всего там сейчас 148 активных случаев коронавируса.

Кроме того, вспышку заражений зафиксировали в посетителей винного магазина. Предполагается, что там коронавирусом заразились 13 человек.

Новый Южный Уэльс ввел обязательное ношение масок в закрытых помещениях, таких как игровые комнаты, парикмахерские и магазины, поскольку власти пытаются ограничить распространение болезни. Они вступят в силу с полуночи по местному времени.

Австралия избежала наихудших последствий пандемии благодаря быстрым действиям властей по закрытию границ, введению карантина и проведению широкомасштабных испытаний и социального дистанцирования.

С начала пандемии в стране зарегистрировано около 28 450 случаев COVID-19 и 909 смертей.

Напомним, в начале ноября в Австралии не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим власти ослабили карантин.

Однако в австралийском Сиднее в конце декабря ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Введен ряд запретов на передвижение жителей нескольких районов и на сборы людей после 26 заражений коронавирусом.