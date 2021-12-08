Австралийские ученые выявили новый вид "Омикрона"
Ученые из Австралии сообщили о выявлении варианта штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон". Он немного отличается от известного ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Ученые из Института генетики Университетского колледжа Лондона открыли скрытый штам "Омикрона", который невозможно отличить от других с помощью лабораторных ПЦР-тестов", - пишет задание.
В связи с этим австралийские специалисты помогли изменить классификацию "Омикрона" на "две родственные линии".
Как стало известно, скрытый вариант впервые выявили среди геномов вируса, полученных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады. Однако ученые считают, что он уже мог распространиться на другие страны.
Исследователи пока не точно не знают, будет ли новая форма "Омикрона" распространяться так же, как и стандартный вариант, поскольку она имеет генетические отличия.
Напомним, 8 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом "Омикрон". Поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не было обнаружено.
При этом в ВОЗ заявили, что пока рано давать какие-либо рекомендации по сдерживанию распространения "Омикрона". Поскольку для этого необходимо больше времени, чтобы изучить новый штамм.