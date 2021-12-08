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Австралійські вчені виявили новий вид "Омікрона"

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Австралія, Середа 08 грудня 2021 10:10
Австралійські вчені виявили новий вид "Омікрона" Фото: австралійські вчені виявили новий вид "Омікрона" (Lintao Zhang / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Вчені з Австралії повідомили про виявлення варіанту штаму коронавірусу COVID-19 "Омікрон". Він трохи відрізняється від відомого раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Вчені з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона відкрили прихований штам "Омікрона", який неможливо відрізнити від інших за допомогою лабораторних ПЛР-тестів", - пише завдання.

У зв'язку з цим австралійські фахівці допомогли змінити класифікацію "Омікрона" на "дві споріднені лінії".

Як стало відомо, прихований варіант вперше виявили серед геномів вірусу, отриманих в останні дні з Південної Африки, Австралії та Канади. Однак вчені вважають, що він вже міг поширитися на інші країни.

Дослідники поки не точно не знають, чи буде нова форма "Омікрона" поширюватися так само, як і стандартний варіант, оскільки вона має генетичні відмінності.

Нагадаємо, 8 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що існуючі вакцини від коронавірусу як і раніше повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі зараження штамом "Омікрон". Оскільки доказів низької ефективності препаратів проти нового варіанту не було виявлено.

При цьому у ВООЗ заявили, що поки рано давати будь-які рекомендації щодо стримування поширення "Омікрона". Оскільки для цього потрібно більше часу, щоб вивчити новий штам.

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