Австралийские ученые выявили новый вид "Омикрона"

"Ученые из Института генетики Университетского колледжа Лондона открыли скрытый штам "Омикрона", который невозможно отличить от других с помощью лабораторных ПЦР-тестов", - пишет задание.

В связи с этим австралийские специалисты помогли изменить классификацию "Омикрона" на "две родственные линии".

Как стало известно, скрытый вариант впервые выявили среди геномов вируса, полученных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады. Однако ученые считают, что он уже мог распространиться на другие страны.

Исследователи пока не точно не знают, будет ли новая форма "Омикрона" распространяться так же, как и стандартный вариант, поскольку она имеет генетические отличия.