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В Австрии частично усиляют карантин из-за COVID

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Вена, Пятница 16 июля 2021 14:50
В Австрии частично усиляют карантин из-за COVID Фото: В Австрии частично усиляют карантин из-за COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии приняло решение частично усилить карантинные ограничения в стране в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом. Карантин в Австрии усилят с 22 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Изначально, правительство планировало смягчить меры с 22 июля, однако из-за роста уровня заболеваемости COVID, власти решили пойти в другом направлении.

Однако с 22 июля маски больше не будут обязательными в розничной торговле, но они по-прежнему будут нужны в общественном транспорте и супермаркетах.

Другие усиления включают правила посещения ночных клубов и крупных мероприятий, контактные данные для посещения ресторанов и баров.

С 22 июля посещать ночные клубы смогут только люди, прошедшие вакцинацию или получившие отрицательный результат ПЦР-теста менее 72 часов до мероприятия. При этом людей, вылечившихся от коронавируса, или с отрицательным результатом теста на антигены, больше не будут пускать.

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