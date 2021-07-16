В Австрії частково посилюють карантин через COVID

Уряд Австрії прийняв рішення частково посилити карантинні обмеження в країні у зв'язку із зростанням нових випадків зараження коронавірусом. Карантин в Австрії посилять з 22 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Спочатку, уряд планував пом'якшити заходи з 22 липня, проте через зростання рівня захворюваності, влада вирішила піти в іншому напрямку.

Однак з 22 липня маски більше не будуть обов'язковими в роздрібній торгівлі, але вони як і раніше будуть потрібні в громадському транспорті і супермаркетах.

Інші посилення включають правила відвідування нічних клубів і великих заходів, контактні дані для відвідування ресторанів і барів.

З 22 липня відвідувати нічні клуби зможуть тільки люди, які пройшли вакцинацію або отримали негативний результат ПЛР-тесту менше ніж за 72 годин до заходу. При цьому людей, вилікувалися від коронавірусу, або з негативним результатом тесту на антигени, більше не пускатимуть.