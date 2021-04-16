Австрия в мае начнет ослаблять туристические и другие ограничения

Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал ослабление карантинных ограничений. Карантин начнут ослаблять уже в мае 2021 года.

По словам Курца, в мае будут смягчены ограничения сразу в нескольких сферах - культуры, спорта, гастрономии и туризма.

"Мы на последнем этапе в борьбе с этой пандемией. Свобода в пределах досягаемости", - заявил он после встречи с экспертами в области здравоохранения.

В то же время австрийский канцлер отказался назвать конкретные карантинные ограничения, которые будут смягчены в мае, но отметил, что смягчение будет сразу по всей стране.