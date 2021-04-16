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Австрия в мае начнет ослаблять туристические и другие ограничения

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал ослабление карантинных ограничений. Карантин начнут ослаблять уже в мае 2021 года.

Об этом сообщает европейское агентство The Local.

По словам Курца, в мае будут смягчены ограничения сразу в нескольких сферах - культуры, спорта, гастрономии и туризма.

"Мы на последнем этапе в борьбе с этой пандемией. Свобода в пределах досягаемости", - заявил он после встречи с экспертами в области здравоохранения.

В то же время австрийский канцлер отказался назвать конкретные карантинные ограничения, которые будут смягчены в мае, но отметил, что смягчение будет сразу по всей стране.

Напомним, в начале апреля в Австрии запретили ходить по магазинам без негативного COVID-теста.

А на пасхальные праздники в Австрии ограничивали выезд из трех регионов. Одновременно в этих трех регионах действовало ограничение на выход из дома.

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