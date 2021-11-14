Австрия завтра вводит локдаун для невакцинированных от COVID

Австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о введении локдауна с 15 ноября для тех, кто до сих пор не вакцинирован от коронавируса. Такие люди смогут выходить из дома только в соответствии с ограниченным перечнем оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень", - отметил Шалленберг.

Примечательно, что в Австрии вакцинированы 65% взрослого населения, но все равно это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Предполагается, что невакцинированные теперь смогут покидать свои дома только для определенных целей, таких как посещение врача или покупка продуктов, лекарств и поход на работу. Кроме того, им запрещен вход в рестораны, отели и на мероприятия с участием более 25 человек.

Уровень заболеваемости в Австрии уже достиг отметки 775,5 случаев на 100 000 населения. Для сравнения, в соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4.