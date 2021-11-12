Германия возвращает бесплатные тесты на фоне антирекордов по COVID

Германия с завтрашнего дня возвращает практику бесплатного тестирования населения на COVID-19. Решение принято на фоне рекордной заболеваемости в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutеrs .

Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Йенс Шпан, с субботы, 13 ноября, немцы снова смогут бесплатно сделать тест на коронавирус. Бесплатное тестирование для невакцинированных отменили месяц назад, но сейчас Германия переживает рекордную заболеваемость.

В то же время Шпан заявил, что поддерживает ужесточение мер для вакцинированных и тех, то переболел. В частности, наличие отрицательного теста для посещения общественных мероприятий

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы сломать этот импульс", - добюавил он.

По данным Министерства здравоохранения, полностью вакцинированы от COVID более 67% населения Германии.