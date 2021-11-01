ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Не только автобус. В Одессе запускают трамвай для вакцинации от коронавируса

Новина українською →
Одесса, Понедельник 01 ноября 2021 19:57
Не только автобус. В Одессе запускают трамвай для вакцинации от коронавируса Фото: в Одессе запускают трамвай для вакцинации от коронавируса (facebook.com/kp.oget)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе заработает еще один передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Специальный прививочный трамвай выйдет на маршрут уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Наблюдатель".

По его данным, департамент здравоохранения Одессы планирует на этой неделе запустить еще один передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Для этого будет использован один из современных трамваев "Одиссей".

Как отметил исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения, депутат горсовета Левон Никогосян, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" уже предоставило трамвайный вагон. Теперь его оснастят необходимым оборудованием.

Вакцинировать от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не создавать помехи движению остальных вагонов.

Напомним, ранее в Одессе запустили передвижной пункт вакцинации от коронавируса в специально оборудованном автобусе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе