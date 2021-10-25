В Одессе можно будет вакцинироваться от COVID в автобусе
В Одессе заработает передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Специальный вакцинальный автобус выйдет на маршрут уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".
По словам директора муниципального департамента здравоохранения Левона Никогосяна, в автобусе будет работать бригада из трех медиков. Автобус будет курсировать по городу, чтобы вакцинироваться смогли все желающие.
Автобус будет останавливаться у рынков, конечных остановок транспорта, а также в других местах, где скапливаются люди. Одесситов будут информировать о маршруте и остановках вакцинального автобуса.
Кроме того, как рассказал Никогосян, в будущем в Одессе планируют открыть пункт вакцинации на Старосенной площади, где расположена конечная остановка ряда трамвайных маршрутов.