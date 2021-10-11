Автобусы и поезда только для вакцинированных. Кабмин планирует усилить карантин

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Такой вопрос обсуждали сегодня на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

Какого транспорта это будет касаться:

поезда;

автобусы;

самолеты.

Как отметили в ОП, речь о межобластном транспортном сообщении.