Автобусы и поезда только для вакцинированных. Кабмин планирует усилить карантин
Фото: невакцинированным могут запретить проезд в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Такой вопрос обсуждали сегодня на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.
Какого транспорта это будет касаться:
- поезда;
- автобусы;
- самолеты.
Как отметили в ОП, речь о межобластном транспортном сообщении.