Автобуси та потяги тільки для вакцинованих. Кабмін планує посилити карантин
Фото: невакцинованим можуть заборонити проїзд у транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів планує посилити карантину в Україні. Нові обмеження будуть стосуватися проїзду у громадському транспорті для невакцинованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Таке питання обговорювали сьогодні на нараді за участі президента Володимира Зеленського. Серед обговорюваних змін до карантину, зокрема, можливість перебування в закладах харчування та транспорті лише за наявності сертифіката про вакцинацію.
Якого транспорту це стосуватиметься:
- потяги;
- автобуси;
- літаки.
Як зазначили в ОП, мова про міжобласне транспортне сполучення.