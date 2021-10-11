Автобуси та потяги тільки для вакцинованих. Кабмін планує посилити карантин

Кабінет міністрів планує посилити карантину в Україні. Нові обмеження будуть стосуватися проїзду у громадському транспорті для невакцинованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Таке питання обговорювали сьогодні на нараді за участі президента Володимира Зеленського. Серед обговорюваних змін до карантину, зокрема, можливість перебування в закладах харчування та транспорті лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Якого транспорту це стосуватиметься:

потяги;

автобуси;

літаки.

Як зазначили в ОП, мова про міжобласне транспортне сполучення.