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Автобусы и поезда только для вакцинированных. Кабмин планирует усилить карантин

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Такой вопрос обсуждали сегодня на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

Какого транспорта это будет касаться:

  • поезда;
  • автобусы;
  • самолеты.

Как отметили в ОП, речь о межобластном транспортном сообщении.

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