ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден готовит стратегию по борьбе с коронавирусом в США

Новина українською →
США, Четверг 09 сентября 2021 05:32
Байден готовит стратегию по борьбе с коронавирусом в США Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден готовится рассказать о стратегии борьбы с коронавирусом в США. Выступление планируется на четверг, 9 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, стратегия состоит из шести шагов. Она коснется тестирований, требований к вакцинам и безопасности в школе на фоне распространения штамма "Дельта" в США.

Выступление Байдена о борьбе с коронавирусом ожидается в четверг, 9 сентября.

"Он расскажет о следующем этапе борьбы с вирусом. О том, как это выглядит, включая меры по работе с государственным и частным секторами, опираясь на шаги, о которых мы уже объявили и шаги, которые мы предприняли за последние несколько месяцев. Они требуют больше вакцинаций, усиления важных мер тестирования и многое другое, чтобы дети могли безопаснее ходить в школу", - сказала Псаки.

Напомним, что в США в COVID-больницах будут работать военные медики. Они будут помогать врачам в наиболее инфицированных регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе