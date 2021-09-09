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Байден готує стратегію по боротьбі з коронавірусом в США

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США, Четвер 09 вересня 2021 05:32
Байден готує стратегію по боротьбі з коронавірусом в США Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден готується розповісти про стратегію боротьби з коронавірусом в США. Виступ планується на четвер, 9 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, стратегія складається з шести кроків. Вона торкнеться тестувань, вимог до вакцин та безпеки в школі на тлі поширення штаму "Дельта" в США.

Виступ Байдена про боротьбу з коронавірусом очікується в четвер, 9 вересня.

"Він розповість про наступний етап боротьби з вірусом. Про те, як це виглядає, включаючи заходи по роботі з державним і приватним секторами, спираючись на кроки, про які ми вже оголосили і кроки, які ми зробили за останні кілька місяців. Вони вимагають більше вакцинацій, посилення важливих заходів тестування і багато іншого, щоб діти могли безпечніше ходити в школу", - сказала Псакі.

Нагадаємо, що у США в COVID-лікарнях працюватимуть військові медики. Вони допомагатимуть лікарям у найбільш інфікованих регіонах.

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