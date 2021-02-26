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Байден обещал 100 млн доз вакцин за 100 дней президентства. Уже сделали половину прививок

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 02:07
Байден обещал 100 млн доз вакцин за 100 дней президентства. Уже сделали половину прививок Фото: инаугурация Джо Байдена (Rob Carr/Getty Images)
Автор: Инна Собора

С дня инаугурации Джо Байдена 20 января на территории США было использовано для прививок 50 миллионов доз вакцин. Это данные по состоянию на субботу 20 февраля.

Об этом пишет "Голос Америки".

Таким образом, уже выполнено 50% задачи, поставленной Байденом в начале президентства. Он обещал, что американцы получат 100 миллионов доз вакцин в первые 100 дней с момента его вступления в должность.

Байден находится на посту президента 39 дней. Таким образом, он выполняет обещание с опережением на 11 дней.

В США убеждены, что для установления контроля над пандемией, нужно вакцинировать около 325 миллионов американцев.

Ранее Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис почтили память более 500 тысяч жертв коронавируса в своей стране.

РБК-Украина писало, что США не станут делиться COVID-вакциной, пока не будут привиты американцы.

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