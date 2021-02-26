Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за 100 днів президентства. Вже зробили половину щеплень

З дня інавгурації Джо Байдена 20 січня на території США було використано для щеплень 50 мільйонів доз вакцин. Це дані станом на суботу 20 лютого.

Таким чином, вже виконано 50% завдання, поставленого Байденом на початку президентства. Він обіцяв, що американці отримають 100 мільйонів доз вакцин в перші 100 днів з моменту його вступу на посаду.

Байден перебуває на посаді президента 39 днів. Таким чином, він виконує обіцянку з випередженням на 11 днів.

У США переконані, що для встановлення контролю над пандемією, потрібно вакцинувати близько 325 мільйонів американців.