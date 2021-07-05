ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден обратился к нации на 245-летие США и попросил помочь побороть COVID-19

Новина українською →
США, Понедельник 05 июля 2021 05:46
Байден обратился к нации на 245-летие США и попросил помочь побороть COVID-19 Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден поздравил американцев с 245-летием США. Он обратился к нации и попросил помочь покончить с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент США открыл ворота Белого дома и обратился к нации. Он призвал американцев внести свой вклад, чтобы раз и навсегда покончить с пандемией COVID-19.

Это произошло на праздновании 245-й годовщины США, на котором присутствовали около 1000 человек, среди которых были семьи военнослужащих и рабочих, участвовавших в борьбе с COVID-19.

Байден отметил, что этот год был тяжелым для США из-за коронавируса.

"В этом году 4 июля - день особого празднования, поскольку мы выходим из тьмы ... года пандемии и изоляции, года боли, страха и душераздирающей утраты", - сказал Байден.

Он почтил память погибших и поблагодарил американцев, которые помогли в чрезвычайных ситуациях в стране. По словам президента США, вакцины являются лучшей защитой. Поэтому призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавируса.

"Это самый патриотичный поступок, который вы можете сделать", - сказал он.

Он также обратился к людям, которые пришли отпраздновать этот день к Белому дому. Он сказал, что коронавирус больше не парализует нацию, и "в наших силах сделать так, чтобы этого больше никогда не было".

Напомним, премьер-министр Великобритании готовит срочное обращение к народу. Он хочет поговорить о коронавирусе и о том, как жить дальше с вирусом.

Ранее сообщалось, что штамм "Дельта" уже добрался до США. Он становится самым распространенным уже и в этой стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус Вакцинация
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19