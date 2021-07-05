Байден обратился к нации на 245-летие США и попросил помочь побороть COVID-19

Президент США Джо Байден поздравил американцев с 245-летием США. Он обратился к нации и попросил помочь покончить с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент США открыл ворота Белого дома и обратился к нации. Он призвал американцев внести свой вклад, чтобы раз и навсегда покончить с пандемией COVID-19.

Это произошло на праздновании 245-й годовщины США, на котором присутствовали около 1000 человек, среди которых были семьи военнослужащих и рабочих, участвовавших в борьбе с COVID-19.

Байден отметил, что этот год был тяжелым для США из-за коронавируса.

"В этом году 4 июля - день особого празднования, поскольку мы выходим из тьмы ... года пандемии и изоляции, года боли, страха и душераздирающей утраты", - сказал Байден.

Он почтил память погибших и поблагодарил американцев, которые помогли в чрезвычайных ситуациях в стране. По словам президента США, вакцины являются лучшей защитой. Поэтому призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавируса.

"Это самый патриотичный поступок, который вы можете сделать", - сказал он.