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Байден объявит о планах вакцинировать 70% населения США до 4 июля

Новина українською → Вашингтон, Вторник 04 мая 2021 21:45
Байден объявит о планах вакцинировать 70% населения США до 4 июля Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден поставил цель до 4 июля 2021 года добиться уровня вакцинации в 70% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной прививке от COVID.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что Байден готовится объявить о цели, чтобы 70% взрослого населения получили хотя бы одну прививку. По его мнению, вакцинация 160 миллионов человек до 4 июля позволит говорить о выходе из пандемии.

Предполагается, что на следующем этапе вакцинации администрация США сделает ее еще более доступной. В частности, десятки тысяч пунктов будут работать без выходных, планируется доставка вакцины в сельскую местность и так далее.

Кроме того, Байден планирует как можно скорее объявить о вакцинации подростков, как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаст соответствующее разрешение.

Напомним, ранее Байден заявил, что США достигли существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса.

До этого у него исключили возможность введения COVID-паспорта в США.

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