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Байден оголосить про плани вакцинувати 70% населення США до 4 липня

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 04 травня 2021 21:45
Байден оголосить про плани вакцинувати 70% населення США до 4 липня Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден поставив за мету до 4 липня 2021 року домогтися рівня вакцинації в 70% дорослого населення. Йдеться хоча б про одне щеплення від COVID.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Повідомляється, що Байден готується оголосити про мету, щоб 70% дорослого населення отримали хоча б одне щеплення. На його думку, вакцинація 160 мільйонів осіб до 4 липня дозволить говорити про вихід з пандемії.

Передбачається, що на наступному етапі вакцинації адміністрація США зробить її ще більш доступною. Зокрема, десятки тисяч пунктів працюватимуть без вихідних, планується доставка вакцини в сільську місцевість і так далі.

Крім того, Байден планує якнайшвидше оголосити про вакцинацію підлітків, як тільки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) видасть відповідний дозвіл.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США досягли істотного прогресу у подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

До цього у нього виключили можливість введення COVID-паспорта в США.

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