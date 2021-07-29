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Байден предложил выплачивать по 100 долларов вакцинированным от COVID-19

Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал ввести денежное вознаграждение каждому человеку, который будет прививаться против коронавируса. Министерство финансов, со своей стороны, готово оказать техническую помощь другим штатам, чтобы реализовать предложение главы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно сообщению Министерства финансов США, Джо Байден объявил о выплате 100 долларов каждому американцу, который придет на прививку.

По мнению главы страны, денежное вознаграждение будет дополнительным стимулом для других, чтобы как можно быстрее поднять уровень вакцинации против коронавируса на территории Америки и защитить общество от новых вспышек заболевания.

Минфин США также обещает помогать штатам на протяжении всей работы, касающейся реализации предложения Джо Байдена.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиКоронавирус