Байден сделал заявление о происхождении коронавируса: Я не успокоюсь
Президент США Джо Байден сделал заявление о расследовании происхождения коронавируса. Как известно, разведка США опубликовала новые данные по этому вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В заявлении говорится, что власти Китая всячески препятствовали тому, чтобы мировые исследователи и члены мирового сообщества общественного здравоохранения получили информацию о происхождении коронавируса.
"По сей день КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти. Эта информация нам нужна была быстро из КНР, пока пандемия была еще новой", - отмечает Байден.
По его словам, США сделали все возможное для того, чтоб отследить корни вспышки COVID-19. С момента вступления Байдена в должность, его администрация обновила лидерство США в ВОЗ и призвала союзников и партнеров сосредоточить внимание на этом вопросе.
"Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уклоняются от подобных обязанностей перед остальным миром", - говорится в заявлении Байдена.
Он также добавил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру, чтобы оказать давление на КНР, обмениваться информацией и сотрудничать с ВОЗ.
"Мы также продолжим оказывать давление на КНР, чтобы она придерживалась научных норм и стандартов, включая обмен информацией и данными с первых дней пандемии, протоколами, связанными с биобезопасностью, и информацией от популяций животных. Мы должны иметь полный и прозрачный отчет об этой глобальной трагедии. Ничто меньшее не приемлемо", - отмечает президент США.
Напомним, что разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса для Байдена. В нем говорится, что пока нет единого мнения по этому вопросу, но кое-что удалось выяснить.
Ранее сообщалось, что Китай решил перекинуть вину на США и заявил об утечке коронавируса из американской лаборатории.