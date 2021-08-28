Байден сделал заявление о происхождении коронавируса: Я не успокоюсь

Президент США Джо Байден сделал заявление о расследовании происхождения коронавируса . Как известно, разведка США опубликовала новые данные по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

В заявлении говорится, что власти Китая всячески препятствовали тому, чтобы мировые исследователи и члены мирового сообщества общественного здравоохранения получили информацию о происхождении коронавируса.

"По сей день КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти. Эта информация нам нужна была быстро из КНР, пока пандемия была еще новой", - отмечает Байден.

По его словам, США сделали все возможное для того, чтоб отследить корни вспышки COVID-19. С момента вступления Байдена в должность, его администрация обновила лидерство США в ВОЗ и призвала союзников и партнеров сосредоточить внимание на этом вопросе.

"Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уклоняются от подобных обязанностей перед остальным миром", - говорится в заявлении Байдена.

Он также добавил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру, чтобы оказать давление на КНР, обмениваться информацией и сотрудничать с ВОЗ.