У Байдена снова выявили COVID после серии отрицательных тестов
У президента США Джо Байдена снова выявили COVID-19. До этого несколько дней подряд его тесты показывали отрицательный результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Сообщается, что у небольшого процента пациентов, которые принимают препарат PAXLOVID, наблюдается так называемый "рикошет" COVID-позитивности. Поэтому Байдену и его окружению делали регулярные тесты.
"После отрицательного результата во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, президент показал позитивную реакцию утром в субботу в тесте на антиген. У президента не было повторного появления симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо", - говорится в заключении врача Кевина О'Коннора.
В данном случае нет причин для того, чтобы Байден снова начал принимать паксловид, но медики продолжат наблюдение, и пациент останется на изоляции.
Сам Байден в Twitter прокомментировал свое состояние.
"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на COVID. Это происходит с меньшинством пациентов. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности моего окружения", - отметил он.
Напомним, 21 июля Байден заболел COVID-19, у него были легкие симптомы коронавирусной болезни.
Спустя неделю сообщалось, что он вылечился и был намерен вернуться к работе в нормальном режиме.
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