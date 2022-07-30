ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Байдена снова выявили COVID после серии отрицательных тестов

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 30 июля 2022 21:56
У Байдена снова выявили COVID после серии отрицательных тестов Фото: президент США Джо Байдент (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

У президента США Джо Байдена снова выявили COVID-19. До этого несколько дней подряд его тесты показывали отрицательный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что у небольшого процента пациентов, которые принимают препарат PAXLOVID, наблюдается так называемый "рикошет" COVID-позитивности. Поэтому Байдену и его окружению делали регулярные тесты.

"После отрицательного результата во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, президент показал позитивную реакцию утром в субботу в тесте на антиген. У президента не было повторного появления симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо", - говорится в заключении врача Кевина О'Коннора.

В данном случае нет причин для того, чтобы Байден снова начал принимать паксловид, но медики продолжат наблюдение, и пациент останется на изоляции.

Сам Байден в Twitter прокомментировал свое состояние.

"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на COVID. Это происходит с меньшинством пациентов. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности моего окружения", - отметил он.

Напомним, 21 июля Байден заболел COVID-19, у него были легкие симптомы коронавирусной болезни.

Спустя неделю сообщалось, что он вылечился и был намерен вернуться к работе в нормальном режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден COVID
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе