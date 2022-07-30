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У Байдена знову виявили COVID після серії негативних тестів

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Вашингтон, Субота 30 липня 2022 21:56
У Байдена знову виявили COVID після серії негативних тестів Фото: президент США Джо Байдент (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

У президента США Джо Байдена знову виявили COVID-19. До цього кілька днів поспіль його тести показували негативний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що у невеликого відсотка пацієнтів, які приймають препарат PAXLOVID, спостерігається так званий "рикошет" COVID-позитивності. Тому Байдену та його оточенню робили регулярні тести.

"Після негативного результату у вівторок ввечері, в середу вранці, в четвер вранці і в п'ятницю вранці, президент показав позитивну реакцію вранці в суботу в тесті на антиген. У президента не було повторної появи симптомів, і він продовжує відчувати себе досить добре", - йдеться у висновку лікаря Кевіна О'Коннора.

В даному випадку немає причин для того, щоб Байден знову почав приймати паксловід, але медики продовжать спостереження, і пацієнт залишиться на ізоляції.

Сам Байден в Twitter прокоментував свій стан.

"Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на COVID. Це відбувається з меншістю пацієнтів. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватися для безпеки мого оточення", - зазначив він.

Нагадаємо, 21 липня Байден захворів на COVID-19, у нього були легкі симптоми коронавірусної хвороби.

Через тиждень повідомлялося, що він вилікувався і мав намір повернутися до роботи в нормальному режимі.

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