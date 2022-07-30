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У Байдена снова выявили COVID после серии отрицательных тестов

Фото: президент США Джо Байдент (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

У президента США Джо Байдена снова выявили COVID-19. До этого несколько дней подряд его тесты показывали отрицательный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что у небольшого процента пациентов, которые принимают препарат PAXLOVID, наблюдается так называемый "рикошет" COVID-позитивности. Поэтому Байдену и его окружению делали регулярные тесты.

"После отрицательного результата во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, президент показал позитивную реакцию утром в субботу в тесте на антиген. У президента не было повторного появления симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо", - говорится в заключении врача Кевина О'Коннора.

В данном случае нет причин для того, чтобы Байден снова начал принимать паксловид, но медики продолжат наблюдение, и пациент останется на изоляции.

Сам Байден в Twitter прокомментировал свое состояние.

"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на COVID. Это происходит с меньшинством пациентов. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности моего окружения", - отметил он.

Напомним, 21 июля Байден заболел COVID-19, у него были легкие симптомы коронавирусной болезни.

Спустя неделю сообщалось, что он вылечился и был намерен вернуться к работе в нормальном режиме.

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Джозеф БайденCOVID