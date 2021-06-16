Беларусь начала испытания COVID-вакцины. Запустить производство хотят в 2022 году

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии Беларуси заявил о начале испытаний белорусской вакцины от коронавируса . Планируется, что разработка опытного образца завершится к осени 2021 года.

Сейчас белорусские ученые приступили к предварительным исследованиям на животных. Когда ученые будут уверены в безопасности и эффективности препарата, то начнутся доклинические испытания на разных животных.

После испытания вакцины на животных начнется этап клинических испытаний на людях. Это этап будет состоять из трех фаз, последняя из которых наиболее длительная.

Провести все испытания и завершить разработку белорусской вакцины хотят к осени 2021 года, а начать массовое производство для иммунизации населения планируют начать уже в 2022 году.