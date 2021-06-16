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Білорусь почала випробування COVID-вакцини. Запустити виробництво хочуть у 2022 році

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Мінськ, Середа 16 червня 2021 18:05
Білорусь почала випробування COVID-вакцини. Запустити виробництво хочуть у 2022 році Фото: Білорусь почала випробування своєї COVID-вакцини (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Республіканський науково-практичний центр епідеміології та мікробіології Білорусі заявив про початок випробувань білоруської вакцини від коронавірусу. Планується, що розробка дослідного зразка завершиться до осені 2021 року.

Про це повідомило білоруське державне агентство "Белта".

Наразі білоруські вчені приступили до попередніх досліджень на тваринах. Коли вчені будуть впевнені у безпечності та ефективності препарату, то почнуться доклінічні випробування на різних тваринах.

Після випробування вакцини на тваринах почнеться етап клінічних випробувань на людях. Це етап буде складатися з трьох фаз, остання з яких найбільш тривала.

Провести всі випробування та завершити розробку білоруської вакцини хочуть до осені 2021 року, а почати масове виробництво для імунізації населення планують почати вже у 2022 році.

Нагадаємо, на початку травня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь отримала власну вакцину від коронавірусу. Однак, як з'ясувалося пізніше, ця вакцина є лише кандидатом і її розробка ще триває.

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