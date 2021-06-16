Білорусь почала випробування COVID-вакцини. Запустити виробництво хочуть у 2022 році

Республіканський науково-практичний центр епідеміології та мікробіології Білорусі заявив про початок випробувань білоруської вакцини від коронавірусу . Планується, що розробка дослідного зразка завершиться до осені 2021 року.

Наразі білоруські вчені приступили до попередніх досліджень на тваринах. Коли вчені будуть впевнені у безпечності та ефективності препарату, то почнуться доклінічні випробування на різних тваринах.

Після випробування вакцини на тваринах почнеться етап клінічних випробувань на людях. Це етап буде складатися з трьох фаз, остання з яких найбільш тривала.

Провести всі випробування та завершити розробку білоруської вакцини хочуть до осені 2021 року, а почати масове виробництво для імунізації населення планують почати вже у 2022 році.