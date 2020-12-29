В Беларуси стартовала вакцинация населения российской вакциной

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Сегодня прибыла первая партия вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует прививаться от коронавируса.

Отметим, Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски даже после прививки от коронавируса.