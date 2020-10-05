В Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова. В частности, улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками.

Об этом заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Александр Пацеев, передает БЕЛТА.

По его словам, рост заболеваемости в Беларуси продолжается.

"И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса", - отметил Пацеев.

Он также подчеркнул, что в Беларуси отработаны все алгоритмы оказания медицинской помощи.

"У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе", - добавил Пацеев.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность введение карантина для людей, которые приезжают из западных стран.

Кроме того, он заявлял, что сам переболел коронавирусом.

Отметим, в последние дни в Беларуси наблюдается рост заболеваемости, ежедневно выявляют более 400 новых случаев COVID-19.