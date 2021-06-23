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В Беларуси обнаружили первые случаи Delta-варианта COVID

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Минск, Среда 23 июня 2021 15:30
В Беларуси обнаружили первые случаи Delta-варианта COVID Фото: в Беларуси обнаружили первые случаи Delta-варианта COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Минске зафиксировали первые случаи штамма коронавируса Delta. Отмечено, что циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта дельта. Можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси",- говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что штамм коронавируса Delta может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 411 551 случай коронавируса. Из них зафиксировано 3 063 летальных исходов.

Напомним, что уже почти в 10 странах мира обнаружен штамм коронавируса Delta Plus, производный от Delta.

В частности, в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польши, Индии, Непале и России.

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