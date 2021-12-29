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В Бельгии театры отсудили право на работу, несмотря на запреты

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Бельгия, Среда 29 декабря 2021 03:27
В Бельгии театры отсудили право на работу, несмотря на запреты Фото: в Бельгии театры отсудили право на работу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Бельгии театры и другие культурные объекты получили возможность работать, несмотря на запреты правительства из-за распространения штамма "Омикрон". Такое право им предоставил Высший административный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе правительство ввело новые ограничения, которые запрещали работу этих заведений с воскресенья. Запреты были введены для того, чтоб избежать распространения штамма коронавируса "Омикрон".

В суде заявили, что даже если вариант "Омикрон" и требует дополнительных ограничений, правительству необходимо показать, почему данная мера была необходима с точки зрения общественного здравоохранения.

При этом судьи не уточнили, что именно может считаться культурным местом. Известно, что в тот перечень не будут входить кинотеатры и другие закрытые площадки, такие как боулинг или ночные клубы.

Напомним, что Франция ужесточила карантин на праздники. В стране запретили принимать еду в общественных местах и распивать напитки.

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