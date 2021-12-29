В Бельгии театры отсудили право на работу, несмотря на запреты

В Бельгии театры и другие культурные объекты получили возможность работать, несмотря на запреты правительства из-за распространения штамма "Омикрон" . Такое право им предоставил Высший административный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе правительство ввело новые ограничения, которые запрещали работу этих заведений с воскресенья. Запреты были введены для того, чтоб избежать распространения штамма коронавируса "Омикрон".

В суде заявили, что даже если вариант "Омикрон" и требует дополнительных ограничений, правительству необходимо показать, почему данная мера была необходима с точки зрения общественного здравоохранения.